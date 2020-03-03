Новоалтайск, Алтайский край, , 09:18 — REGNUM В Алтайском крае проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре троих человек в частном доме. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, трагедия произошла в ночь на 3 марта 2020 года в Новоалтайске на улице Тимирязева. Пожарные прибыли на место ЧП, когда кровля дома уже горела открытым огнем.

«Очевидно, что возгорание было обнаружено поздно и пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на значительную площадь», — поясняют спасатели.

Тела с обширными термическими повреждениями были обнаружены после того, как огонь был потушен. По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, погибшими оказались 75-летний хозяин дома и его 73-летняя супруга. Личность третьего погибшего пока не установлена.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.