Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве брата. Причиной мог стать жилищный вопрос, сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство произошло вечером 1 марта в одном из сёл Новомалыклинского района. По данным следствия, 42-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего 37-летнего брата ножом в грудь — рана оказалась смертельной. Пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан.

«Предварительно установлено, что братья проживали в одной квартире, ранее у них неоднократно были ссоры из-за споров о жилье», — говорят правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года возбуждено уголовное дело в связи с убийством 64-летнего ульяновца и покушением на убийство его 29-летнего сына. В совершении преступления подозревают ранее судимого мужчину, который заявил, что является их дальним родственником и причиной конфликта стал жилищный вопрос.

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