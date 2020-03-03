Самара, , 09:07 — REGNUM Мужчину обвиняют в разбойных нападениях на магазины и вовлечение ребенка в совершение преступлений в Самаре. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

По версии следствия, осенью прошлого года вооруженный холодным оружием 43-летний мужчина совершил три разбойных нападения на продовольственные магазины и вынес из них товары на общую сумму более 33 тысяч рублей. Кроме этого, он напал на салон связи и завладел имуществом на сумму 291 тысяч рублей.

Правоохранители считают, что к нападению на салон связи обвиняемый привлек 10-летнюю дочь своей сожительницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч. 3 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.150 УК РФ.

Сообщается, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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