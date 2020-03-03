Чита, , 08:53 — REGNUM Государственный обвинитель попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить срочнику Руслану Мухатову признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, два года колонии-поселения и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Мухатов по приказу сержантов заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять различные физические упражнения, а также бил их кулаком в боксерской перчатке.

Мухатов в ходе судебного заседания заявил, что раскаивается, и попросил о снисхождении.

Отметим, что в ходе вынесения приговора ему могут быть учтены смягчающие обстоятельства. В частности, то, что Мухатов добровольно возместил моральный вред пострадавшим, а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев, было возбуждено уголовное дело по 335-й статье УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих признаны потерпевшими по делу. Шамсутдинов в настоящее время этапирован в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского и не сможет присутствовать на суде.