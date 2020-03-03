Владивосток, , 08:52 — REGNUM Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.

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Экипаж принял решение о вынужденной посадке после получения сообщения о заложенной на борту бомбе. В данный момент спецслужбы проверяют самолёт и пассажиров, сообщает РБК.

На борту самолёта компании «Аэрофлот» было более 200 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31-летний подозреваемый в сообщениях о ложных минированиях в нескольких городах России был задержан 2 марта в Москве.