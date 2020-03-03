Мукачево, Украина, , 08:51 — REGNUM В Закарпатском селе Деловое было найдено тело 20-летнего пограничника, сообщил 2 марта телеканала «UA: Общественное».

«Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудников Нацполиции», — рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Фёдорова.

По факту гибели пограничника было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», однако по одной из версий, которую проверят следователи, является самоубийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на границе с Венгрией был задержан мужчина, в автомобиле которого пограничники нашли 1660 пачек контрабандных сигарет.

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