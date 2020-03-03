Мукачево, Украина, 3 марта 2020, 08:51 — REGNUM В Закарпатском селе Деловое было найдено тело 20-летнего пограничника, сообщил 2 марта телеканала «UA: Общественное».
По факту гибели пограничника было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», однако по одной из версий, которую проверят следователи, является самоубийство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на границе с Венгрией был задержан мужчина, в автомобиле которого пограничники нашли 1660 пачек контрабандных сигарет.
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