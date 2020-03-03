Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM На Камчатке прибывшую авиарейсом из Пусана женщину госпитализировали в инфекционное отделение Центра СПИД. На карантине она проведёт 2 недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения правительства Камчатского края.

Читайте также: Эпидемия коронавируса: Европа в панике — все новости

У прилетевшей из Пусана 45-летней женщины обнаружены симптомы ОРВИ.

Ранее в регионе были помещены в стационар двое мужчин и одна женщина, приехавшие из Китая. Они уже выписаны, коронавирус не подтвердился.

Как сообщила министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина, на карантине по коронавирусу в регионе находились 49 человек.

«27 человек ещё находятся под динамическим наблюдением. На сегодняшний день случаев коронавируса на Камчатке не зафиксировано», — сказала Елена Сорокина.

Читайте также: КНДР из-за коронавируса эвакуирует иностранцев во Владивосток

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНДР предложили эвакуироваться из страны всем иностранцам. В ближайшие дни для этого будет сформирован специальный авиарейс. Все иностранцы, желающие покинуть страну из-за коронавируса, будут доставлены во Владивосток.