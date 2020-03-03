Селенгинский район, , 08:39 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии под лёд Гусиного озера провалился автомобиль ВАЗ-2101. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, водитель выехал на лёд, игнорируя установленные запрещающие знаки.

В машине в этот момент находилось трое местных жителей, решивших порыбачить. Однако на середине озера они попали в полынью.

«Предположительно из-за бьющего природного ключа эта полынья не замерзает зимой, поэтому по всему периметру стоят предупреждающие вешки, скорее всего, из-за плотного тумана над полыньей водитель не увидел её», — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.

В результате происшествия водитель погиб, двоим пассажирам удалось выбраться из тонущей машины и спастись. Отмечается, что это первый подобный случай в этом году в республике.

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