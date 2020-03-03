Париж, , 08:35 — REGNUM Мини-торнадо сорвал и повредил 26 крыш во французском департаменте Верхние Пиренеи, где сильный ветер также нарушил электроснабжение, сообщает Le Figaro.

По заявлению местной префектуры, в Верхних Пиренеях 4500 домов остались без электричества.

Известно, что ветер, который достигал 140 км/ч на востоке Пиренеи, также опрокинул два тяжелых грузовика. В департаменте Жер, в предгорьях Пиренеев, автобус, перевозивший 44 старшеклассника, также перевернулся после сильной бури, в результате чего, согласно префектуре, незначительные травмы получили 24 пассажира и водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже закрыли парки, сады и кладбища из-за сильного ветра, который обрушился на регион.

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