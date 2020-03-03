Кемерово, , 08:30 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора приостановило деятельность кузбасского разреза «Трудармейский Южный». Причина — десятки нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проведены проверки на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы по добыче угля открытым способом. В ходе проверок выявлено 41 нарушение обязательных требований законодательства РФ, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности», — уточнили в управлении.

Среди нарушений ведение горных работ с отступлением от проектной документации и утверждённого плана; уменьшение ширины предохранительных берм безопасности; отсутствие производственного контроля над проверкой исправности и комплектности горнотранспортного оборудования механиком в установленные сроки и так далее.

Работа разреза, согласно решению суда, приостановлена. Выдано предписание об устранении нарушений требований промышленной безопасности в установленные сроки.