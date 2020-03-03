Луганск, , 08:28 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили 3 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

С позиций ВСУ в населённом пункте Орехово в направлении посёлка Золотое-5 были выпущены три мины калибра 120 мм. В район населённого пункта Берёзовское прилетело 12 мин калибра 120 мм. В направлении посёлка Голубовское были выпущены четыре мины калибра 82 мм со стороны Новотошковского. Посёлки Донецкий и Логвиново подверглись обстрелам из вооружения БМП, гранатомётов АГС и крупнокалиберных пулемётов.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населённого пункта Николаевка два мирных жителя ЛНР подорвались на мине, установленной боевиками ВСУ. Мужчины 1970 и 1997 годов рождения госпитализированы.

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