Уфа, , 08:21 — REGNUM Обрушение перекрытий произошло в строящемся здании в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение об обрушении перекрытий на верхних этажах строящегося здания около дома 63 по улице Т. Янаби поступило на пульт спасателям поздно вечером 2 марта.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что обрушились фермы перекрытий здания на площади порядка 600 кв. метров.

По предварительным сведениям, пострадавших и погибших нет.

В настоящее время место обрушения ограждено. Сотрудники оперативных служб выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Строители пообещали ликвидировать последствия падения крана в Екатеринбурге