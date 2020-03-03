Чита, , 08:15 — REGNUM Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части Забайкалья двух офицеров и шестерых своих сослуживцев, признан вменяемым. Об этом сообщает RT со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию (ОНК) и итоги экспертизы, которую осуществили в НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Также известно, что после проведения экспертизы Рамиль Шамсутдинов этапирован из СИЗО «Бутырка» обратно в Читу, где ведётся следствие по уголовному делу, возбуждённому по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц».

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 октября 2019 года. Рамиль Шамсутдинов — солдат-срочник из воинской части 54 160, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, расстрелял своих сослуживцев. На месте погибли пятеро солдат-срочников, один контрактник и два офицера. Ещё двое военнослужащих получили ранения.

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Сразу после случившегося появилась информация, что расстрел происходил прицельно (Шамсутдинов, по некоторым данным, даже добивал некоторых раненных), а на допросе признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Тогда военные сразу заявили, что причины этого страшного ЧП не связаны с армией.

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Один из очевидцев — призывник из Алтайского края Александр Эрлих — заявил, что Шамсутдинов перед убийством спал всего четыре часа за трое суток и что на сон солдата не отпускал начальник ПНР (подразделение немедленного реагирования).

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Позднее Шамсутдинов заявил о фактах неуставных отношений. Также он написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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