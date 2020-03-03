Курган, , 08:12 — REGNUM Жительница Кургана вместо платьев, заказанных в интернет-магазине, получила посылку с пакетом песка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Женщина сделала заказ в интернет-магазине, оплатив товар до его фактического получения. Получив посылку на почте, она обнаружила сарафан, майку и пакет с песком. Ущерб составил четыре тысячи рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудники полиции советуют гражданам, покупающим товары в интернет-магазинах, с осторожностью относиться к сайтам, требующим предоплату за заказ. А также совершать покупки в проверенных интернет-магазинах, имеющих положительные рекомендации.