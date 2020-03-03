Бразилиа, , 07:54 — REGNUM 18 человек погибли в результате опрокидывания речного судна «Анна Каролина III» на реке Рио-Яри в Бразилии, сообщает Agence France-Presse.

Сам инцидент произошел 29 февраля, однако спасательные службы только 3 марта отчитались о поисковой операции. По их данным, удалось спасти 46 пострадавших в результате кораблекрушения, еще 18 погибли. Также 30 пассажиров судна до сих пор числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается.

Происшествием уже заинтересовалась генпрокуратура Бразилии, которая начала формировать комиссию для расследования. В ведомстве предполагают, что у владельца судна не было разрешения на перевозку пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января у побережья Турции опрокинулась лодка с мигрантами. В результате происшествия погибли 11 человек, среди них было восемь детей. Еще восемь человек удалось спасти.