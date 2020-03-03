Чита, , 07:54 — REGNUM В Забайкалье продолжается рассмотрение уголовного дела по факту неуставных отношений в части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обвиняемый по делу Руслан Мухатов, который, как отмечали в суде очевидцы и пострадавшие, издевался над сослуживцами, в ходе судебного заседания заявил, что раскаивается, и попросил о снисхождении. Прокурор же настаивает на приговоре обвиняемому — два года колонии поселения с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Однако в ходе вынесения приговора могут быть учтены смягчающие обстоятельства. В частности, то, что Мухатов добровольно возместил моральный вред пострадавшим, а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула в войсковой части ЗАТО Горный взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев. Сразу после задержания он заявил, что ни о чём не жалеет, но позднее — раскаялся и заявил о фактах дедовщины.

В частности, на суде было заявлено, Мухатов заставлял делать упражнения «морская пехота» и «ловля бабочек». Другой свидетель видел, что Мухатов «пробил лося» Шамсутдинову, так как был недоволен его физическими упражнениями.

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В декабре 2019 года по факту неуставных отношений было возбуждено уголовное дело по 335-й статье УК РФ. Вместе с тем отец Рамиля, Салимжан Шамсутдинов, заявил, что ему кажется странным, что обвиняемым в «дедовщине» проходит всего один человек, да и то не офицер, а рядовой.

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