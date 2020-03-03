Амстердам, , 07:44 — REGNUM В первый день процесса против т. н. утрехтского стрелка, уроженца Турции Гёкмена Таныша, обвиняемый был временно удалён из зала суда. Это случилось после того, как он плюнул в своего адвоката. Таныш изначально отказывался от любых контактов с назначенным ему адвокатом.

Позже Таныш был возвращён в зал суда, в частности по просьбе родственников его жертв. Они настояли на том, чтобы они смогли рассказать о своих переживаниях в присутствии обвиняемого.

В ходе судебного заседания 38-летний Таныш отказывался отвечать на вопросы судей и несколько раз показывал им средний палец. Кроме этого, он посылал воздушные поцелуи прокурорам.

18 марта 2019 г. Таныш произвёл стрельбу в утрехтском трамвае, в результате которой четыре человека погибли, а ещё двое получили тяжелые ранения.