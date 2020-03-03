Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:40 — REGNUM В ямальском городе юных лыжниц из спортивной школы «Олимпиец» заставили бежать три километра на лыжах без палок в рамках соревнований «ЮнАрктика». Детям не хватило инвентаря. Девочки, которым пришлось бежать три километра без лыжных палок, финишировали со слезами на глазах. Это зафиксировано на видео, опубликованном в паблике «Типичный Ноябрьск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео с состязаний в Ноябрьске Vk.com/noyabrsk_89_region

Видео опубликовано с комментарием, мол, судьи лыжных состязаний якобы ничем не могли помочь — якобы организаторы не учли число заявленных детей.

«Это даже не школьные соревнования, это городской уровень в рамках регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». Нечестные соревнования, полнейший беспредел, не соблюдаются правила техники безопасности, халатное отношение организаторов», — возмущается автор поста.

В общем хоре гневных комментариев прозвучал один в защиту организаторов.

«Задайте вопрос учителям физической культуры в школах, почему они, готовя детей два месяца к этим соревнованиям, не удосужились заблаговременно решить, как будут стартовать их ученики и на каком инвентаре, имея разные размеры ног. Лыжная база имеет определённый размерный ряд. В школах и дома у некоторых детей есть лыжи. Почему не пришли на соревнования со своим инвентарём? Почему пришли за 15 минут до старта, вместо того чтобы всё проверить и проконтролировать. На что надеялись?» — пишет одна из участниц паблика.

Официальных комментариев от организаторов соревнований и учителей пока не последовало.