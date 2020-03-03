Владивосток, , 07:35 — REGNUM В Приморье суд приговорил бывшего руководителя дирекции по строительству на Дальнем Востоке Андрея Поплавского, обвиняемого в коммерческом подкупе и растрате в более 1 млрд рублей при строительстве океанариума на острове Русский во Владивостоке.

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«Поплавскому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 млн рублей», — пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Управление делами президента РФ подало иск о взыскании более 757 млн рублей с экс-директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского.

По версии следствия, фигурант уголовного дела при пособничестве гендиректора ООО «НПО Мостовик» Олега Шишова, который получил срок три года в 2016 году и уже освободился, и гендиректора ЗАО «Косандра»Александра Косяченко (умер во время следствия) растратил более одного млрд рублей.

Также установлено, что Андрей Поплавский получил от Шишова и Косяченко 145 млн рублей в качестве коммерческого подкупа за приёмку в ходе работ по строительству океанариума.

Судебные тяжбы по делу Поплавского тянутся с 2016 года.