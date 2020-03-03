Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM В Екатеринбурге сбежавшего из дома девятилетнего мальчика поместили в социально-реабилитационный центр. Также в социальное учреждение помещён его друг, с которым они бродяжничали несколько дней.

Как сообщили информационному порталу Е1 в полиции, мать пропавшего мальчика отказалась забирать ребёнка после того, как его нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, сославшись на больную ногу. Однако затем она явилась в отделение полиции, но в нетрезвом состоянии, и ребёнка ей не отдали.

Отметим, что ранее семья не состояла на учёте в полиции, а после инцидента её возьмут на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, третьеклассник пропал 27 февраля. В тот день он не вернулся из школы домой. Мать ребёнка обратилась в полицию 1 марта, сообщив о пропавшем сыне.

Нашли мальчика 2 марта на трамвайном кольце «Эльмаш». Он бродяжничал вместе со сверстником и ночевал у друга семьи.

Сами дети объяснили свой поступок тем, что в семье им уделяли недостаточно внимания.

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