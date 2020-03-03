Новосибирск, , 07:18 — REGNUM В Новосибирске из-за сошедшего с крыши снега рухнул металлический козырёк над подъездом жилого дома в Ленинском районе.«В Ленинском районе, на улице 2-ой переулок Римского-Корсакова, 10 сошёл с крыши снег со льдом, оторвав при этом металлический козырёк. Выход и вход в подъезд заблокирован», — сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».Уточняется, что пострадавших нет. Вызвали спасателей и сотрудников полиции. Отмечается, что козырёк установили в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске действует режим ЧС из-за снега. Коммунальные службы и собственники квартир были предупреждены о необходимости убрать снег с крыш домов.

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