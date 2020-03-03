Якутск, , 06:38 — REGNUM Из-за ситуации с распространением коронавируса, жители Якутии, запланировавшие задолго поездки в страны Юго-Восточной Азии, сдают путёвки.

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В одной из турфирм Якутска, корреспонденту ИА REGNUM объяснили, что люди справедливо боятся в данный момент путешествовать.

«Нужно быть безумцем, чтобы куда-то сейчас ехать, тем более в страны, где бушует коронавирус. Да, люди массово сдают путёвки, жизнь и здоровье дороже. Нам сказали, деньги всем возвращать. Те, кто платил «наличкой», сразу получают, а безнал поступит на счёт через несколько дней», — пояснили в туристической фирме.

Как сообщало ИА REGNUM, прилетевших из Китая в Туркмению предпринимателей на 20 дней поместили в карантин, а привезённые ими товары изъяли и сожгли.