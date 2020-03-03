Омск, , 06:22 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал провести расследование причин смерти 44-летней многодетной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

После смерти жительницы Горьковского района региональный минздрав начал проверку двух районных ЦРБ — Калачинской и Горьковской.

О предварительных итогах расследования Буркову на аппаратном совещании 2 марта доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков. По его словам, выявлены нарушения и в маршрутизации больного, и в организации медпомощи. В отношении виновных медработников будет вынесено официальное решение.

Министр считает, что, в первую очередь, речь идёт о недооценке состояния больного врачом, во-вторых, о нарушении в организационных процедурах.

«Вопрос здесь в первую очередь к руководителям медицинских учреждений, главврачам ЦРБ — как вообще система работы построена, что могло такое случиться», — отметил губернатор.

Он считает, что минздрав на сегодняшний день не владеет достаточной информацией об истинном положении дел в районных больницах:

«Проведите расследование — что там происходит, почему идут постоянные жалобы людей. Не надо дожидаться смертей».

По итогам расследования минздрав представит главе региона свои предложения. Виновные будут наказаны, подчеркнул Бурков.

Напомним, врачи не смогли вовремя поставить диагноз 44-летней многодетной матери. Женщину несколько раз перевозили из одного райцентра в другой. Ей становилось только хуже. Через шесть дней она умерла.

Как сообщало ИА REGNUM, без матери остались четверо детей.

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