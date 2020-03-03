Владивосток, , 06:04 — REGNUM Власти КНДР приняли решение вывезти всех желающих покинуть из-за коронавируса страну иностранцев. Авиарейс будет организован в ближайшие дни из Пхеньяна во Владивосток.

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В Северной Корее действует карантин из-за коронавируса. Власти страны предложат всем желающим иностранцам вылететь из Пхеньяна во Владивосток спецрейсом. Но при этом, вернуться в страну можно будет только после полной отмены карантина по коронавирусу, сообщил ТАСС источник в одном из европейских дипломатических представительств.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо выразил слова поддержки в связи со сложной ситуацией в Италии из-за коронавируса.

Новый коронавирус начал распространяться по миру из Китая. К началу марта количество заболевших составило 89 тыс. человек. Вирус зафиксирован в 64 странах мира.