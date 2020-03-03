Южно-Сахалинск, , 04:57 — REGNUM Кровля загорелась на пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло в жилом доме по улице Авиационной. Первый расчет пожарных прибыл на место происшествия спустя четыре минуты после сообщения о пожаре. В ликвидации возгорания принимали участие десять человек личного состава и пять единиц спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта пожар произошел в многоквартирном доме на улице Кирова в Белорецке. В результате возгорания пострадал мужчина, он скончался по дороге в больницу. Пожар был ликвидирован.

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