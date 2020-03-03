Пекин, , 04:23 — REGNUM Управление лесного хозяйства и пастбищ КНР обратило внимание властей разных уровней в стране о необходимости профилактики нашествия пустынной саранчи в страну через Пакистан, Индию, Мьянму и Казахстан, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нашествие африканской саранчи в Китай может продлиться до июня. Пришедшие тучи насекомых могут к тому моменту разрастись в 500 раз относительно текущего их уровня.

В управлении очертили и основные самые вероятные направления вторжения саранчи: в Тибет через Пакистан и Индию, затем на юго-запад страны в провинцию Юньнань через Мьянму или же в Синьцзян через Казахстан. При любом из раскладов может быть нанесен огромный ущерб продуктовой безопасности страны и благополучию граждан.