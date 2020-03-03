Лима, , 03:19 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы на юге Перу, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 33 километрах к юго-западу от города Такна. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 80 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Аляске. Эпицентр сейсмособытия находился в 49 километрах к западу от острова Аматиньяк. О жертвах и разрушениях не сообщалось.