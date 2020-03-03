Ростов-на-Дону, , 00:34 — REGNUM Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал исполняющего обязанности Сальского транспортного прокурора. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном комитете на транспорте СКР.

Подозреваемый в получении взятки пробудет под стражей два месяца, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что и. о. Сальского транспортного прокурора был задержан в конце февраля 2020 года в станице Егорлыкской. Подозреваемый получил 160 тыс. рублей за покровительство деятельности охранной организации. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилось видео задержания и.о. прокурора в Ростовской области