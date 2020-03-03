Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему депутату Госдумы, генеральному директору Ростовского электрометаллургического завода Вадиму Варшавскому.

«Срок отбывания наказания оставлен без изменения», — цитирует адвоката Варшавского РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в декабре 2019 года Вадим Варшавский был признан виновным в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Сумма, фигурирующая в материалах уголовного дела, превышает 490 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде 3,5 года колонии строгого режима.

Сторона защиты подала апелляцию, однако её рассмотрение было перенесено из-за госпитализации осуждённого.

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