Краснодар, , 00:08 — REGNUM Вооружённый мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных очевидцев в Краснодарском крае. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в станице Нововладимирской. Мужчина, вооружённый винтовкой и с закрытым медицинской маской лицом, зашёл в магазин и, совершив несколько выстрелов в потолок, забрал из кассы 26 тыс. рублей.

После ограбления магазина мужчина вышел на улицу и обстрелял автомобиль с находившимися там людьми. После этого мужчина скрылся с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в стрельбе и ограблении. Задержанный — безработный местный житель 1968 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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