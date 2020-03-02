Каменский район, Ростовская область, , 23:58 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автомобилем дорожно-постовой службы (ДПС) в Ростовской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 16:30 мск на улице Профильная хутора Красновка Каменского района. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112, чтобы не допустить столкновения с автомобилем, идущим впереди него, выехал на полосу встречного движения, в том месте, где это было не запрещено дорожными знаками и разметкой.

В результате произошло столкновение со служебным автомобилем экипажа ДПС. В результате ДТП пострадали два человека, ехавших в ВАЗ-2112.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, а также представители экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине с двухлетним ребёнком, которые пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области.

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