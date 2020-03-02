Сухум, , 23:47 — REGNUM Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в состоянии медикаментозной комы в краевую больницу города Краснодара. Об этом 2 марта сообщил журналистам представитель пресс-службы минздрава республики.

Бжания был введён в состояние медикаментозной комы перед транспортировкой его в больницу №1 города Краснодара. Он был доставлен в медучреждение вертолётом из города Сочи после резкого ухудшения состояния здоровья.

По предварительным данным, у Бжании предполагают инсульт, но точный диагноз не сообщается. Как сообщил журналистам спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, в связи с ухудшением состояния здоровья кандидата в президенты Бжании было созвано экстренное заседание парламента, где был поднят вопрос о создании специальной комиссии по отслеживанию ситуации. Данный вопрос был отложен, так как часть депутатов проголосовала против.

Напомним, выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. В настоящее время ЦИК республики официально зарегистрировал трёх кандидатов на пост главы государства. Это экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, бывший министр экономики Ардзинба и лидер оппозиции Аслан Бжания.

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