Стокгольм, , 07:21 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции подтвердило случай пятнадцатого заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории страны. Об этом 2 марта сообщило шведское издание Dagens Nyheter.

Данный инцидент был подтвержден, когда гражданин Швеции, вернувшийся после пребывания в северной части Италии, обратился к медикам с просьбой оказания ему экстренной помощи по причине резкого недомогания. Проведенные шведскими медиками анализы подтвердили наличие заболевания коронавирусом. Необходимые медикаментозные процедуры были проведены у обратившегося за помощью человека у него дома. Сообщается, что впоследствии он был госпитализирован в Каролингскую больницу, находящуюся в Стокгольме.

Ранее Агентство общественного здравоохранения Швеции повысило уровень риска заражения новым штаммом коронавируса 2019-nCoV с низкого до умеренного. Объявление о новых оценках риска произошло во время экстренной пресс-конференции национальной службы.

Йохан Карлсон, директор Агентства общественного здравоохранения Швеции, в свою очередь, заявил, что угроза заражения для шведских граждан, находящихся в районах активного заражения за рубежом, может характеризоваться как «очень высокая».