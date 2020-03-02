Шатровский район, Курганская область, , 20:49 — REGNUM В Зауралье перед судом предстанут члены преступного сообщества, занимавшиеся производством и реализацией нелегального алкоголя на территории Курганской и Тюменской областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствием установлено, что семейная пара организовала в двух регионах — в Шатровском районе Курганской области и на территории Тюменской области — два подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя.

В складские помещения завозился этиловый спирт, который разбавлялся водопроводной водой, затем добавлялись ароматизаторы. Спиртосодержащую смесь разливали в бутылки, оклеивали их поддельными акцизами и под видом спиртного известных марок реализовывали оптом и в розницу.

При обыске летом 2018 года в производственных цехах, по месту жительства подозреваемых, в грузовом автомобиле и в магазине, принадлежащем одному из фигурантов дела полицейские обнаружили более 60 тысяч литров суррогатного алкоголя на сумму свыше 23 млн рублей. А также ароматизаторы, ёмкости от спирта, оборудование для укупорки бутылок, акцизные марки и прочее.

Организаторы и участники преступного сообщества обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Супруги, которых обвиняют в организации преступного бизнеса, находятся под домашним арестом.