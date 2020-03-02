Ижевск, , 20:39 — REGNUM 30-летняя жительница Ижевска, которая работает врачом в одной из городских больниц, обратилась в полицию с сообщением о хищении 647 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и спросил о покупках на одном из интернет-сайтов. Он пояснил, что данный сайт не имеет регистрации на территории РФ, что может привести к несанкционированному списанию денежных средств, и предложил женщине снять все деньги и перечислить на «безопасный» счёт. Потерпевшая после перевода всей суммы увидела в интернете статью о защите от хищений с банковских карт и поняла, что стала одной из жертв мошенничества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам 2019 года число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации выросло на 86,7% — с 2645 до 4939 преступлений. Число мошенничеств составило в структуре преступлений с использованием интернета 1473 случая.