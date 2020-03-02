Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM В Екатеринбурге нашёлся третьеклассник, который пропал в конце февраля. Мальчика нашли на трамвайном кольце на Эльмаше.

Как сообщили информационному порталу Е1 волонтёры поискового отряда «Прорыв», с ребёнком всё в порядке. На данный момент сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства происшествия и причины ухода школьника из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, третьеклассник пропал 27 февраля, когда отправился после школы домой. Мать несовершеннолетнего обратилась в полицию с заявлением о пропавшем ребёнке 1 марта.

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