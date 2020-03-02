Курган, , 20:05 — REGNUM В Кургане задержан подросток, который подозревается в нескольких эпизодах «закладок» наркотических веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по курганской области.

Полицейские 29 февраля при личном досмотре у подростка 2003 года рождения изъяли 15 полимерных пакетов с наркотиками. По версии следствия, пакетики предназначались для дальнейшего сбыта. В этот же день было обнаружено в Кургане 15 закладок, которые, предполагается, сделал вышеуказанный несовершеннолетний.

По факту возбуждено уголовное дело по п."г» ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).