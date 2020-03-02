Воронеж, , 19:01 — REGNUM Уголовное дело в отношении ректора Воронежского государственного технического университета возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере, об этом 2 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу.

«По версии следствия, в период с января 2015 по январь 2020 года ректор ФГБОУ ВО «ВГТУ» получил от подчиненного сотрудника взятку в виде денег на сумму не менее 2 млн рублей, ранее полученных в виде систематических премий к заработной плате за указанный период времени по основному месту работы», — говорится в сообщении СКР.

Деньги, уточнили в ведомстве, ректор получил за общее покровительство по службе.

Также, по версии следствия, в январе 2015 — феврале 2020 года должностные лица ФГБОУ ВО «ВГТУ» на имя не менее 14 сотрудников вуза составили приказы о ежемесячном премировании — речь идёт о незаконных премиях на сумму не менее 70 млн рублей.

«В последующем денежные средства были переданы этими сотрудниками руководству учебного заведения», — сообщили в ведомстве.

В вузе проведены обыски. Четверо сотрудников вуза задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них мер пресечения. По данным источников, в числе задержанных и сам ректор.

Как напоминает ИА REGNUM, пост ректора Воронежского опорного университета с 2016 года занимает Сергей Колодяжный, до этого он руководил Воронежским архитектурно-строительным университетом. Колодяжный также является депутатом Воронежской областной думы от «Единой России».

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