Нью-Дели, , 18:42 — REGNUM Турист из Италии был госпитализирован в Индии с подозрением на коронавирус Covid-2019. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил журналистам министр здравоохранения штата Раджастан Рагху Шарма.

По его словам, анализ крови итальянского туриста, у которого есть симптомы ОРВИ, направлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для подтверждения диагноза.

При этом Шарма рассказал, что первый анализ крови итальянского туриста на коронавирус был отрицательным, однако вскоре его состояние резко ухудшилось. Второй анализ крови на коронавирус дал уже положительный результат.

«Поскольку в отчетах об испытаниях имеются различия, образцы были отправлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для тестирования», — рассказал министр здравоохранения штата Раджастан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в Италии стала неожиданностью для Всемирной организации здравоохранения. Вспышка Covid-2019 в Ломбардии довольно быстро масштабировалась, и заболевшие коронавирусной инфекцией регистрируются уже по всей Италии.