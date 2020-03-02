Липецк, , 18:23 — REGNUM Пожар, возникший на территории Новолипецкого металлургического комбината, ликвидирован, сообщает 2 марта региональное управление МЧС.

По информации пожарных, возгорание удалось ограничить на площади 20 квадратных метров.

Люди не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на территории Новолипецкого металлургического комбината загорелся реверсивный стан. Причины пожара выясняются.

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