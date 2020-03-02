Москва, , 18:46 — REGNUM Подозреваемый в сообщениях о ложных минированиях в нескольких городах России был задержан полицией Москвы. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

В один из опорных пунктов города Москвы поступила информация от неизвестного гражданина о минировании нескольких объектов в разных городах. На места предполагаемого местонахождения взрывных устройств отправились сотрудники полиции и экстренных служб. При проверке территории объектов никаких взрывоопасных и представляющих угрозу для окружающих предметов обнаружено не было.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в сообщениях о ложных минированиях. Задержанный оказался 31-летним мужчиной, сообщая о минировании в полицию, он одновременно вёл онлайн-трансляцию в социальной сети неограниченному количеству лиц.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ведётся расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе «минированием» сотням детских садов, а также зданиям районных судов и торговых центров в Санкт-Петербурге.

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