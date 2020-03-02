Калуга, 2 марта 2020, 18:49 — REGNUM В Калуге вечером 1 марта возле многоэтажного дома на улице Серафима Туликова было обнаружено тело 29-летнего местного предпринимателя. Об этом 2 марта рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.
По версии следствия, мужчина убил свою 32-летнюю жену, а затем покончил с собой. Перед смертью он написал предсмертную записку, в которой жаловался, что в последнее время испытывал серьезные материальные затруднения.
По факту смерти мужа и жены, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке пострадавшие в резне мать и дочь пришли в сознание