Калуга, , 18:49 — REGNUM В Калуге вечером 1 марта возле многоэтажного дома на улице Серафима Туликова было обнаружено тело 29-летнего местного предпринимателя. Об этом 2 марта рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, мужчина убил свою 32-летнюю жену, а затем покончил с собой. Перед смертью он написал предсмертную записку, в которой жаловался, что в последнее время испытывал серьезные материальные затруднения.

По факту смерти мужа и жены, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

"Следователь опрашивает родственники погибших. Назначены дактилоскопическая, генетическая и почерковедческая экспертизы. Решается вопрос о назначении посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении погибшего мужчины», — сказала Лилия Мошкова.

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