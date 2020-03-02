Воронеж, , 18:09 — REGNUM Оперативные мероприятия провели силовики в Воронежском опорном вузе 2 марта, в рамках расследования уголовного дела о взятке.

Как сообщил «Полиграф.Медиа» со ссылкой на собственные источники, уголовное дело, в рамках которого проводились мероприятия, возбуждено в отношении ректора вуза. О задержании ректора Воронежского опорного вуза со ссылкой на источники сообщили также «Вести-Воронеж» — по их информации, ректор был вызван на допрос. Подробности не разглашаются. Также пока нет официального подтверждения тем или иным следственным действиям в отношении ректора.

Пост ректора Воронежского опорного университета с 2016 года занимает Сергей Колодяжный, он же по совместительству является депутатом Воронежской облдумы от «Единой России». До этого Колодяжный возглавлял Воронежский государственный архитектурно-строительный университет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце января был задержан доцент кафедры электропривода, автоматики и управления в технических системах по подозрению в получении 240 тыс. рублей за «сдачу» дипломных работ.

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