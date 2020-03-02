Пекин, , 18:42 — REGNUM Два человека погибли, ещё четверо пострадали при обрушении строящегося моста в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. Об этом 2 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло во второй половине дня 2 марта в городе Фучжоу на одной из строительных площадок в районе городского Южного вокзала. По предварительным данным, одна из незакреплённых балок моста упала и придавила бытовку, где находились рабочие.

На месте происшествия скончались два человека, ещё четверо были госпитализированы с травмами. Медики отмечают, что жизнь пострадавших вне опасности.

Причины произошедшего не сообщаются. Начато расследование обстоятельств ЧП, приведшего к смерти людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении строящегося тоннеля в китайской провинции Шаньси, при котором погибли четыре человека.

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