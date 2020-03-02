Амман, 2 марта 2020, 17:50 — REGNUM В Иордании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает иорданское агентство Petra.
Сообщается, что первое заражение коронавирусом Covid-2019 зафиксировано у гражданина Иордании, который недавно приехал из Италии.
Заболевший несколько дней назад был помещен в карантин. Сегодня стали известны результаты тестов на коронавирус — они положительные.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии была зарегистрирована крупная вспышка коронавируса на севере страны.