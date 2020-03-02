По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, погибших и пострадавших нет в результате пожара нет.
Причина устанавливается.
К тушению пожара привлекалось 87 человек и 21 единиц техники, в том числе от МЧС России — 60 человек и 15 единиц техники — 13 автоцистерн и два спецавтомобиля.
Пожар произошёл 2 марта в 17:08 в цеху проката динамной стали ПАО «НЛМК», расположенном на площади Металлургов в Липецке. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, горела «шапка реверсивного стана».
Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен
В Липецке ликвидировали пожар на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщили спасатели.
Площадь возгорания составила 20 кв. метров.
О причинах пожара также ничего не сообщается. Предварительно известно, что загорелся реверсивный прокатный стан.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Новолипецкий металлургический комбинат — основная производственная площадка международной Группы НЛМК. Это крупнейший в России производитель стали.
На Новолипецком металлургическом комбинате произошёл пожар
Пожару присвоена высокая степень сложности.
На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл пожар
По предварительной информации, возгорание произошло на территории предприятия.