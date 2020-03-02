2 Марта
 
19:53

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, погибших и пострадавших нет в результате пожара нет.

Причина устанавливается.

19:49

К тушению пожара привлекалось 87 человек и 21 единиц техники, в том числе от МЧС России — 60 человек и 15 единиц техники — 13 автоцистерн и два спецавтомобиля.

19:15

Новолипецкий металлургический комбинат. 48.mchs.gov.ru

18:46

Пожар произошёл 2 марта в 17:08 в цеху проката динамной стали ПАО «НЛМК», расположенном на площади Металлургов в Липецке. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, горела «шапка реверсивного стана».

18:22

Пожарные. 48.mchs.gov.ru

18:17

Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен

В Липецке ликвидировали пожар на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщили спасатели.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

18:15

Реверсивный стан НЛМК. nlmk.com

18:10

О причинах пожара также ничего не сообщается. Предварительно известно, что загорелся реверсивный прокатный стан.

18:09

Информация о пострадавших пока не поступала.

18:00

Промышленная площадка ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». government.ru

17:57

Новолипецкий металлургический комбинат — основная производственная площадка международной Группы НЛМК. Это крупнейший в России производитель стали.

17:52

На Новолипецком металлургическом комбинате произошёл пожар

Пожару присвоена высокая степень сложности.

17:52

На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл пожар

По предварительной информации, возгорание произошло на территории предприятия.