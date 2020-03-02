Белгород, , 17:55 — REGNUM Нарушение правил использования газа в быту стало причиной отравления семьи с малолетним ребёнком в Белгороде. Хозяева заклеили скотчем часть вентиляционного канала на кухне, а в ванной комнате вентилятор принудительной вытяжки мог перекрыть тягу дымохода, сообщили 2 марта в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Белгород».

Специалисты компании осмотрели квартиру пострадавших. Выяснилось, что на кухне на гофрированной трубе к проточному газовому водонагревателю отсутствовал хомут, а прибором пользовались при закрытой форточке. Вентиляционный канал здесь был частично заклеен скотчем. В ванной комнате установлен механический вентилятор принудительной вытяжки. Предположительно из-за работы этого устройства произошло опрокидывание тяги в дымоходе при включённом водонагревателе, что привело к скоплению газа в квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу с отравлением газом попали двое взрослых и ребёнок. Женщина и ребёнок были отпущены домой, в больнице до сих пор остаётся глава семейства.

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