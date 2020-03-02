Хабаровск, , 17:49 — REGNUM Крупный пожар произошёл в здании автосервиса в Хабаровске. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло на улице Павловича, площадь горения составляет 300 кв. метров. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности.

В здании произошло обрушение части кровли на площади 100 кв. метров. По предварительным данным, людей на момент возгорания в здании не было, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 26 человек и восемь единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

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