Бутурлиновка, Воронежская область, , 17:32 — REGNUM Два пенсионера погибли в результате пожара в жилом доме в Бутурлиновке Воронежской области 29 февраля, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тела двух пожилых супругов, 87-летнего мужчины и 83-летней женщины, были обнаружены 29 февраля после тушения пожара в жилом доме на улице Шереметовка города Бутурлиновка. Предварительно причиной возгорания названа неисправность электропроводки.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка», — уточнили в СК.

Следователями назначены необходимые экспертизы, планируется установить причины пожара и смерти супругов.