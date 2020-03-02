Каширский район, , 17:16 — REGNUM Уголовное дело в отношении жительницы Воронежской области об отравлении кислотой трёхмесячного ребёнка, решение по которому было вынесено в 2017 году, вновь направлено в суд — в связи со вновь отрывшимися обстоятельствами, сообщил ИА REGNUM 2 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как ранее было установлено судом, 27-летняя жительница Каширского района напоила своего грудного ребёнка, которому не было и трёх месяцев, уксусной кислотой. Малыш получил химический ожог пищевода. По первоначальным данным легкий вред здоровью, в чём женщина и была признана виновной судом в августе 2017 года. Истязательница отделалась штрафом в 15 тыс. рублей.

«Однако спустя несколько месяцев в прокуратуру области поступило обращение дедушки потерпевшего. К заявлению он приложил медицинские документы о продолжающемся лечении последствий химического ожога пищевода и состоянии ребенка. С учетом этого прокуратура области инициировала проверку по факту наличия новых обстоятельств, дающих основания для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время прокурор Каширского района утвердил обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ — «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Уголовное дело направлено в суд — женщине грозит до трёх лет лишения свободы.